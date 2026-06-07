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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Афиша Daily
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Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва»

МЧС предупредило жителей и гостей Москвы о жаркой погоде с 7 по 10 июня. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ожидаемая температура в этот период — от +30 до +31 градусов. В министерстве порекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и избегать перегрева на солнце.

В сообщении отмечается, что из-за жары жители могут столкнуться со снижением работоспособности или даже потерей сознания. Это может привести к увеличению количества случаев ДТП или техногенных аварий на производствах. Кроме того, может вырасти нагрузка на электросети, что может привести к авариями и пожарам из-за перегрева оборудования.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем. Будьте внимательны и осторожны!» — добавили в МЧС.

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