Корейская художница нарисовала мемы с Леонидом Каневским и восхитила русскоязычных пользователей

Публикации привели в восторг русскоязычных пользователей. Они назвали Каневского легендой и обрадовались, что его обаяние «не знает ни временных, ни культурных границ». Комментаторы также попросили художницу не останавливаться — и продолжать делать мемы с этим «великим дядей Леонидом». Некоторые предложили ей перерисовать и других героев русскоязычных мемов.