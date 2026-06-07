Корейская художница нарисовала мемы с Леонидом Каневским и восхитила русскоязычных пользователей

Корейская художница Ким Хеен, работающая под псевдонимом Dajai Yusanmu, опубликовала в соцсети X несколько собственных мемов с Леонидом Каневским.
Художница изобразила ведущего «Следствие вели…» в своем фирменном стиле: нарочито минималистичными черными линиями и с долей сюрреализма.
Публикации привели в восторг русскоязычных пользователей. Они назвали Каневского легендой и обрадовались, что его обаяние «не знает ни временных, ни культурных границ». Комментаторы также попросили художницу не останавливаться — и продолжать делать мемы с этим «великим дядей Леонидом». Некоторые предложили ей перерисовать и других героев русскоязычных мемов.
В комментариях Хеен пояснила, что узнала о Каневском, листая смешные картинки на Pinterest. «Я влюбилась в его забавную внешность и мимику. Я также нашла смешные нарезки с ним на ютубе, хотя я и не понимаю по-русски, но это все равно очень забавно», — призналась она.
Dajai Yusanmu известна в корейском интернете своими ироничными рисунками, книгами-зинами, стикерами для Kakao и мерчем по собственным иллюстрациям. В ее работах часто сочетаются намеренно небрежная графика, абсурдный юмор и странноватые портреты людей.