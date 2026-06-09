«Яндекс Книги» запустили озвучку книг по ролям

Технология синтеза речи используется более чем для 150 тыс. произведений, у которых пока нет готовой аудиоверсии. В «Яндекс Книгах» отмечают, что это делает книги доступнее, в том числе для незрячих и слабовидящих пользователей. По данным сервиса, Виртуальным рассказчиком регулярно пользуется каждый десятый подписчик.