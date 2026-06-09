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МВД предложило сократить число самокатов в Москве

Афиша Daily
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Фото: Mmmazitov/Unsplash

Главное управление МВД по столице попросило Центр организации дорожного движения (ЦОДД) города снизить квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе в 2026 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главного госинспектора безопасного дорожного движения по Москве Александра Быкова, копия которого оказалась у издания.

В письме есть статистика по количеству ДТП со средствами индивидуальной мобильности (СИМ), которые произошли в Москве с января по май. По сравнению с прошлым годом число аварий выросло в 2,6 раза — до 306. В 26% случаев водители СИМ были младше 18 лет. В результате происшествий один человек погиб, 320 пострадали. В 19 случаях водители СИМ скрылись с места аварии.

Согласно одному из положений «Публичной оферты о пользовании городскими велопарковками» (договор, заключенный между ЦОДДом Москвы и операторами кикшеринговых сервисов), ЦОДД имеет право сокращать количество самокатов или электровелосипедов кикшерингового сервиса на 1 тыс. штук в случаях, если виновником ДТП стал несовершеннолетний пользователь. Чтобы снять ограничение, оператор кикшеринга должен устранить нарушения.

Сейчас жителям Москвы доступны для аренды 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4 тыс. электроскутеров и 250 механических велосипедов. Сезон начался 1 апреля.

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