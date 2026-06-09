«Ozon Банк» запустил тестирование переводов по СБП без доступа к интернету

В Ozon Банке появилась функция перевода денег в любой российский банк при отсутствии доступа к интернету. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Функция с 9 июня доступна идентифицированным клиентам в тестовом режиме в приложении банка. Для правильной работы нужно обновить его до последней версии. Отправить можно до 10 тысяч рублей за один раз.