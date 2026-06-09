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Россия планирует запустить прямые рейсы в Малайзию в 2026 году

Афиша Daily
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Фото: Niklas Jonasson/Unsplash

Прямое авиасообщение с Малайзией планируют запустить в 2026 году, сообщил на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев. Также в планах — увеличить количество рейсов в Индонезию, Китай, Индию и страны Ближнего Востока.

«У нас с Индией выполняется 13–14 рейсов в неделю, и все мы понимаем, что это жесткие ограничения по турпотоку. Задача стоит привлечь индийских перевозчиков к перевозке. У нас летает только две российских авиакомпании на данный момент, которые прежде всего нацелены на вывоз наших туристов туда», — объяснил Кондратьев.

На ПМЭФ министр экономического развития Максим Решетников также сообщил, что Россия расширит список стран с безвизовым режимом. Малайзия — в числе кандидатов. Рассматривают также отмену виз с Бахрейном и Кувейтом.

Прямое авиасообщение также запускают между Россией и Танзанией. Air Tanzania начнет летать из Москвы в Занзибар с 2 июля. Рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Внуково — Занзибар будут выполняться три раза в неделю.

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