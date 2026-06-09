Ледники на Эльбрусе за 50 лет отступили почти на 300 метров

Из-за потепления климата ледники на Эльбрусе за последние 50 лет отступили почти на 300 метров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заведующую лабораторией гляциологии Высокогорного геофизического института Наталию Кондратьеву.



«Исследования непосредственно на Эльбрусском ледниковом массиве с 2022 по 2025 год показали, что величина отступания ледников Азау, Малый Азау и Гарабаши за полувековой период составила около 300 метров», — рассказала она.



По данным Кондратьевой, аналогичная деградация оледенения фиксируется и на других ледниковых объектах на Кавказе. По ее словам, главная причина таяния ледников — региональное потепление. «Мы определили, что у нас в Кабардино-Балкарии за те же 50 лет в высокогорной зоне среднемесячная температура за теплый период увеличилась на 0,9 градуса, а суммы среднемесячных осадков за тот же период увеличились на 138 миллиметров», — уточнила эксперт.



Сочетание этих факторов ускоряет таяние ледников, увеличивает объемы речного стока и риски паводков. Это активизирует экзогенные процессы — например, сход селей и оползней.



Она добавила, что тенденция к полному исчезновению малых ледниковых форм происходит в восточной части Северного Кавказа. «В Ингушетии, в Чечне их уже практически нет, в Дагестане небольшие леднички еще остались, а ведь там же были целые ледниковые страны», — заметила специалист.