Тираж книг в России упал до минимума за 7 лет

В первом квартале 2026 года тираж книг и брошюр в России составил 57,3 млн экземпляров — на 26% меньше, чем годом ранее. Это также самый низкий показатель за последние семь лет. Об этом сообщает «Книжная индустрия» со ссылкой на данные Российской книжной палаты и Ассоциации книгораспространителей.