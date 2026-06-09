«Яндекс» открыл продажи первого носимого ИИ-устройства с Алисой AI

В продажу поступили наушники «Яндекс Дропс» с Алисой AI. Это первое носимое ИИ-устройство компании. Об этом «Афише Daily» сообщили в ее пресс-службе.



В «Яндекс Дропс» работает та же языковая модель «Яндекса», что и в чате с Алисой AI. В наушниках она дает более лаконичные ответы, чтобы их было легко воспринимать на слух.



Устройство работает как полноценные наушники с голосовым управлением, звонками, музыкой и умным домом. «Например, можно на ходу попросить Алису AI включить любимый плейлист, запустить дома пылесос, набрать номер друга или районной поликлиники — нейросеть сама найдет номер в списке контактов или в интернете», — говорится в пресс-релизе.



Можно использовать также быстрые команды «Тише», «Стоп», «Продолжи», «Отклони» и другие. Они сработают без интернета, так как NPU-процессор обрабатывает их прямо на устройстве.



Качество звука в устройстве обеспечивает 11-миллиметровый аудиодрайвер. Доступен эквалайзер с разными вариантами настроек. В наушниках есть три режима шумоподавления: стандартный, адаптивный и режим прозрачности.



Наушники доступны в белом, черном и фиолетовом цветах и оснащены сенсором. Стоимость — 8990 рублей. «Яндекс Дропс» защищены от пыли и влаги по стандарту IP54 и подходят для занятий спортом. С шумоподавлением и вызовом Алисы AI они работают без подзарядки до пяти часов, если отключить эти функции — до восьми.



Владельцы девайса первыми получат доступ к новой функции Алисы AI «Моя память». С ее помощью можно сохранять свои мысли, планы и идеи, а нейросеть превратит их в структурированные записи и напоминания.



С 9 по 15 июня наушники можно приобрести только в чате с Алисой AI. Для этого нужно написать там «Купить наушники с Алисой», выбрать модель и перейти к оплате. С 16 июня новинка будет доступна в магазинах электроники и у других ретейлеров в России, Казахстане и Беларуси, а с 30 июня — в Узбекистане.