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В Нижнем Новгороде пройдет серия мероприятий об искусственном интеллекте в архитектуре

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «ИИ-лето»

В Нижнем Новгороде стартует образовательный проект «ИИ-лето», посвященный практическому применению искусственного интеллекта в архитектуре, проектировании, образовании и креативных индустриях.

Программа объединит бесплатные онлайн-эфиры и очные мероприятия, открытые как для профессионалов отрасли, так и для тех, кто только начинает знакомство с ИИ-инструментами.

Организатором проекта выступает команда «Ниша» — независимое сообщество нижегородских архитекторов, развивающее образовательные инициативы о будущем профессии.

В июне участники смогут присоединиться к серии онлайн-встреч с международными экспертами из США, Испании, Дании, Нидерландов и Казахстана. Спикеры расскажут о применении нейросетей в проектировании территорий, благоустройстве, индивидуальном жилищном строительстве и работе с городскими данными, а также поделятся реальными кейсами внедрения AI в архитектурную практику.

Среди приглашенных экспертов — основатель AI-платформы Aino Александр Каменев, сооснователь Urbansketch.pro Артем Тохтуев, архитектор датского бюро Henning Larsen Нитсан Бартов и создатель AI-инструмента Raven Мориц Ричель.

Главным событием проекта станет конференция «Ниша. Архитекторы и искусственный интеллект», которая пройдет 25 июля в Доме архитектора в Нижнем Новгороде. На одной площадке соберутся более 20 российских и зарубежных специалистов, чтобы обсудить влияние искусственного интеллекта на архитектурную отрасль, будущее профессии и новые подходы к проектированию.

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