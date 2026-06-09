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Ари Астер написал сценарий приквела «Реинкарнации», но не знает, когда он дождется своего часа

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: A24

Во время сессии вопросов-ответов после показа «Реинкарнации» в Американской синематеке Ари Астер рассказал, что у него готов сценарий во вселенной фильма. Но пока он не планирует съемки.

Астер сказал: «Я написал приквел к этому фильму. Все время кажется, что неподходящий момент. Это приквел, не сиквел, так что я не знаю, куда это идет».

«Реинкарнация» — режиссерский дебют Астера. Премьера прошла в 2018 году на фестивале «Сандэнс». По сюжету после смерти бабушки семья Грэхем сталкивается с жуткими событиями. Семейные проблемы оборачиваются столкновением с настоящими демонами, вселяющимися в тела героев.

Фильм запустил карьеру Астера и закрепил за ним репутацию одного из главных авторов современного хоррора, позже подтвержденную «Солнцестоянием». При бюджете 10 млн долларов «Реинкарнация» собрала в прокате 90 млн.

Астер признается: «В некотором смысле это очень раздражает. Я пытаюсь становиться лучше. Каждый мой следующий фильм мне нравится больше предыдущего, но их восприятие публикой приносит все меньшую отдачу. Однако я в восторге. Больше людей подходят ко мне и говорят, что любят фильм [„Реинкарнация“] больше, чем любой другой».

Сейчас Астер работает над новым фильмом — «Козел отпущения» («Scapegoat»). Его, как и все предыдущие картины режиссера, выпускает A24. Главную роль исполнит Скарлетт Йоханссон. Предыдущий фильм Астера, сатира «Эддингтон», был показан в Каннах в 2025 году.

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