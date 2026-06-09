22% россиян хотят большей активности страны в решении глобальных экологических проблем

22% россиян хотели бы видеть проактивность страны в решении глобальных экологических проблем, следует из исследования медиахолдинга Rambler&Co ко Дню России. С результатами ознакомилась «Афиша Daily».
39% респондентов считают, что в экологии у страны сейчас нет первого приоритета — есть более важные направления. При этом 35% называют проекты по улучшению окружающей среды важными и заметными. Еще 4% уже оценивают результаты России в экологии как лидирующие.
Самыми развитыми отраслями страны россияне назвали продукты питания (24%), сельское хозяйство (23%), а также услуги и сервисы (22%). Чуть реже упоминали промышленность (11%) и ИТ (9%).
Научно-технический потенциал России оценивают сдержанно. 32% считают, что «у наших технологий еще все впереди». 41% полагает, что в российской науке многое держится на энтузиазме ученых.