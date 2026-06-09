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Сабрина Карпентер и Бенедикт Камбербатч в фильме Мадонны к альбому «Confessions II»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Rafael Pavarotti

Мадонна представила короткометражный фильм к выходу ее нового альбома «Confessions II». Премьера картины состоялась на фестивале Tribeca в Нью-Йорке, а затем видео стало доступно на ютубе по всему миру.

В 14-минутной ленте снялись сразу несколько мировых звезд, включая Сабрину Карпентер, Бенедикта Камбербатча, Кейт Мосс и Джулию Гарнер. Еще в проекте появились Shygirl, Arca, Гвендолин Кристи, Ричард Э.Грант, Honey Dijon, Одесса Эзайон, дочь певицы Лурдес Леон, а также футболисты лондонского «Челси» Коул Палмер и Жуан Педру.

Саундтреком к фильму стали шесть композиций с нового альбома: «I Feel So Free», «Good for the Soul», «One Step Away», «Bring Your Love», «Danceteria» и «Read My Lips», записанная совместно с Feid.

По сюжету Мадонна скрывается от команды женщин-роботов, пробирается через лес, отправляется на рейв и устраивает импровизированную танцевальную вечеринку вместе со звездными гостями.

Альбом «Confessions II» выйдет 3 июля и станет духовным продолжением культовой пластинки «Confessions on a Dance Floor», выпущенной в 2005 году. Это также будет первый студийный альбом Мадонны со времен «Madame X» 2019 года. Над новой работой певица вновь сотрудничала с продюсером Стюартом Прайсом, который участвовал в создании оригинального «Confessions on a Dance Floor».

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