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Продажи шоколадных плиток в России упали из-за подорожания

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Tetiana Bykovets/Unsplash

В первом квартале 2026 года продажи шоколадных плиток в натуральном выражении снизились на 13% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные NTech.

Продажи кондитерских изделий в целом сократились на 1% год к году. В сервисе «Чек Индекс» сообщили, что число покупок шоколадных плиток в России за первые пять месяцев 2026 года сократилось на 5% год к году. Продажи кондитерских изделий в целом выросли на 2%.

Спрос на шоколад падает из-за роста его стоимости, рассказали эксперты. Это связывают с увеличением затрат производителей: ростом стоимости какао-бобов, электроэнергии, упаковочных материалов, молочной продукции и других составляющих. В апреле средняя розничная цена шоколада в целом по стране выросла на 9,5% год к году. Средняя цена проданной в рознице шоколадной плитки увеличилась на 11%, до 146 рублей. За два года розничная стоимость шоколада, по данным Росстата, увеличилась на 49,5%.

Аналитики «Чек Индекса» замечают, что потребители стали выбирать более бюджетные кондитерские изделия, представленные в дискаунтерах. Согласно NTech, объем купленных пирожных год к году увеличился на 9%, печенья — на 3%.

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