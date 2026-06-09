Prime Video показал трейлер приквела «Блондинки в законе»

Prime Video представил первый полноценный трейлер сериала «Эль» — приквела культовой комедии «Блондинка в законе». Все восемь эпизодов первого сезона выйдут на платформе 1 июля.
Действие сериала разворачивается в 1995 году, он рассказывает о жизни Эль Вудс задолго до ее поступления в Гарвард. Зрители увидят будущую юристку обычной школьницей, которая сталкивается с трудностями взросления, непростыми дружескими отношениями, первой любовью и типичными подростковыми проблемами.
Главную роль исполнила Лекси Майнтри. Вместе с ней в проекте снялись Джун Дайана Рафаэль, Том Эверетт Скотт, Джейкоб Московиц, Габриель Поликано, Чандлер Кинни, Зак Лукер и Эми Пиц.
Создателем сериала выступила Лора Киттрелл, которая также стала шоураннером проекта. Среди исполнительных продюсеров — звезда оригинальной франшизы Риз Уизерспун, сыгравшая Эль Вудс в полнометражных фильмах.