Брэд Питт на первых кадрах «Сердца зверя» Дэвида Эйера

Paramount опубликовала первые кадры «Сердца зверя» — нового фильма Дэвида Эйера, известного по «Пчеловоду» и «Отряду самоубийц». Картина выйдет в зарубежный прокат 25 сентября.
По сюжету бывший солдат спецназа с ПТСР и его боевая собака терпят крушение, потому что у пилота случается сердечный приступ. Героям предстоит бороться за выживание в глуши Аляски.
Для Эйера и Питта это не первая совместная работа. В 2014 году они выпустили «Ярость» — фильм об экипаже танка, выполняющем опасную миссию в последние дни Второй мировой войны.
Помимо Питта, в «Сердце зверя» снимется Дж.-К.Симмонс, известный по фильмам «Одержимость» и «Джуно». Сценарий написал клипмейкер Кэмерон Александер, он же выступит сопродюсером вместе с Дэмиеном Шазеллом, Оливией Гамильтон из Wild Chickens Productions, Ричардом Реймондом и Эйером.
Среди других грядущих проектов Питта — «Приключения Клиффа Бута», сиквел «Однажды… в Голливуде». Фильм выйдет в IMAX 25 ноября и займет слот другого релиза Netflix — «Нарнии» Греты Гервиг, чью премьеру перенесли на 2027 год.