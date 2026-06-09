«Обсессия» стала самым кассовым фильмом, приобретенным на кинофестивале

Хоррор «Обсессия» собрал 222,5 млн долларов по всему миру и стал самым кассовым фильмом, приобретенным на Кинофестивале в Торонто, сообщает The Hollywood Reporter. В российском прокате картина идет с 21 мая.
«Обсессия» обошла документальный фильм Майкла Мура «Фаренгейт 9/11» о причастности Джорджа Буша к трагедии 11 сентября. Фильм вышел в 2004 году и собрал 222 млн долларов в мировом прокате.
Focus Features приобрела «Обсессию» на Кинофестивале в Торонто, обойдя Neon и A24. Сделка обошлась примерно в 15 млн долларов. На производство картины потратили около 750 тыс. долларов, а съемки заняли всего 20 дней.
Аналитики связывают успех картины с сильным сарафанным радио и молодой аудиторией. 75% зрителей «Обсессии» — в возрасте от 18 до 25 лет. Фильм также получил оценку A– в опросах Cinemascore и высокий рейтинг на Rotten Tomatoes — 95% от зрителей и 96% от критиков.
Картину снял Карри Баркер, пришедший в кино с ютуба. Вместе с Купером Томлинсоном он вел канал «That’s a Bad Idea», где показывал юмористические скетчи. В 2024 году они выпустили независимый хоррор «Milk & Serial». Авторы не смогли найти для него прокатчика и выложили фильм на ютуб, где он получил хорошие отзывы и привлек внимание индустрии.
«Обсессия» рассказывает о парне по имени Беар, который безответно влюблен в свою подругу Ники. В магазине эзотерики он находит волшебную палочку, способную исполнить любое желание, и просит сделать так, чтобы девушка любила его больше всех на свете. Вскоре герой сталкивается с пугающими последствиями своего выбора. Ники становится им одержима, а ее знаки внимания становятся все более устрашающими.
Главные роли исполнили Майкл Джонстон («Волчонок», «Супергерл»), Инде Наварретт («Супермен и Лоис», «Джекпот»), Купер Томлинсон («Milk & Serial», «Манк») и Меган Лоулесс («Девушка из Плейнвилля», «Чужая ненависть»).