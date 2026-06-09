На Beat Film Festival покажут фильм «Почему она выбрала футбол» о женском футболе в Дагестане

«Это фильм не про спорт, но про выбор, который меняет жизнь. У наших героинь нет фирменных джерси с логотипами топ-клубов, они постоянно слышат: „Футбол — для мальчиков“, но все равно завязывают шнурки потуже. Может, они вообще не выходят на поле, но их поддержка и любовь к футболу значат для кого‑то все. И прежде всего — для них самих», — поделились создатели картины.