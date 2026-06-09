На Beat Film Festival покажут фильм «Почему она выбрала футбол» о женском футболе в Дагестане

На кинофестивале Beat Film Festival покажут документальный фильм «Почему она выбрала футбол» о женском футболе в Дагестане. Об этом «Афише Daily» сообщили авторы картины.
Ленту создал футбольный клуб «Динамо Махачкала» вместе с ретейлером «Магнит». Режиссером выступил Марат Казыканов.
Проект призван привлечь внимание к женскому футболу в России. Он расскажет о дагестанских девушках, которые учатся в женской академии махачкалинского «Динамо».
«Это фильм не про спорт, но про выбор, который меняет жизнь. У наших героинь нет фирменных джерси с логотипами топ-клубов, они постоянно слышат: „Футбол — для мальчиков“, но все равно завязывают шнурки потуже. Может, они вообще не выходят на поле, но их поддержка и любовь к футболу значат для кого‑то все. И прежде всего — для них самих», — поделились создатели картины.
Героинь фильма нашли через онлайн-платформу, на которой любительницы футбола могли рассказать о своем спорте и получить в подарок джерси. Экипировку создали, вдохновившись личными историями спортсменок.