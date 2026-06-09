В России запретили фильмы «Назови меня своим именем», «Убей своих любимых» и «С любовью, Саймон». Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В картинах обнаружили «информацию, вызывающую интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям* и направленную на изменение негативного отношения к ним на положительное путем навязывания сведений».
Красногвардейский районный суд рассмотрел административные иски и признал киноленты запрещенными к распространению на территории страны. Решение приняли в соответствии с указом президента о госполитике по укреплению «традиционных российских нравственных ценностей».
Драму «Назови меня своим именем» выпустил в 2017 году режиссер Лука Гуаданьино. Главные роли в картине исполнили Тимоте Шаламе и Арми Хаммер. Картина — экранизация романа Андре Асимана.
Фильм «Убей своих любимых» вышел в 2013 году, его снял Джон Крокидас. Лента рассказывает о поколении битников, среди героев — писатель Джек Керуак, поэт Аллен Гинзберг и эссеист Уильям Берроуз.
Картина «С любовью, Саймон» появилась в 2018 году, ее режиссером выступил Грег Берланти. Проект основан на романе Бекки Альберталли. В ее центре — американский старшеклассник.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.