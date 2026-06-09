СМИ: на матчи Чемпионата мира по футболу не продали почти 180 тысяч билетов

Продажи билетов на матчи Чемпионата мира по футболу оставляют желать лучшего. По информации Financial Times, почти 180 тыс. билетов по-прежнему не куплены, хотя турнир стартует всего через несколько дней.
Издание отмечает, что организаторы соревнований могут столкнуться с пустыми трибунами. Цены на билеты на игры уже упали: медианная цена снизилась за месяц на 20%.
Особенно сложная ситуация с продажей билетов на матчи с участием сборной Ирана. На них могут попасть еще около 16 тыс. зрителей. Цены на билеты на эти игры стартуют от 138 долларов.
Высоким спросом ожидаемо пользуются матчи сборной Мексики, страны проведения чемпионата. Попасть на них можно по цене в четыре раза дороже номинала. Еще дороже билеты на игры с участием колумбийских футболистов.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня, а матч открытия состоится на стадионе Estadio Azteca в Мехико.