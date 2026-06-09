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Тони Коллетт снимется в триллере Джозефа Гордона-Левита об искусственном интеллекте

Афиша Daily
Фото: Glamour/YouTube

Австралийская актриса Тони Коллетт, известная по фильму «Реинкарнация» и сериалу «Лестница», снимется в триллере Джозефа Гордона-Левита об искусственном интеллекте. Об этом сообщил Deadline.

В актерский состав проекта войдут также Рэйчел МакАдамс, Джоэл Эдгертон, Джефф Дэниелс, Ннамди Асомуга, Калеб МакЛафлин, Альфре Вудард, Хлоя Коулман и Сагар Радиа. Сюжет будущей картины пока держится в секрете.

Историю разработали Гордон-Левитт, Наташа Лионн и Киран Фицджеральд, работавший над «Сноуденом». Разработкой ленты займется компания T-Street, принадлежащая Райану Джонсону и Раму Бергману. Фильм выйдет на Netflix.

Джозеф Гордон-Левитт призвал в 2025 году приостановить разработку сверхразумного искусственного интеллекта до тех пор, пока не будут установлены четкие стандарты безопасности. Он подписал соответствующую петицию — ее поддержали также Стивен Фрай, Кейт Буш и Граймс.

Звезда «Начала» опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором задался вопросом: «Зачем вообще создавать ИИ умнее человека?» Актер считает, что крупные технологические компании в первую очередь гонятся за прибылью и разрабатывают системы, способные подражать человеческим чувствам и эмоциям.

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