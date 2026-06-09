Звезда «Убивая Еву» Эдвард Блюмель исполнит роль Эркюля Пуаро в новом сериале о детективе

Английский актер Эдвард Блюмель, известный по сериалам «Убивая Еву» и «Тайна семи циферблатов», получил роль легендарного детектива Эркюля Пуаро из книг Агаты Кристи. Он сыграет персонаж в новом сериале Би-би-си, cообщил Daily Mail.
Шоу будет называться «Эркюль». Оно сфокусируется на начале карьеры сыщика в Лондоне, его дружбе с капитаном Гастингсом и первых раскрытых делах. Блюмель станет самым молодым артистом, когда‑либо представавшим в образе Пуаро.
«Я чувствую себя очень везучим от того, что мне доверили такого культового героя, которого играли в прошлом многие великие актеры. Не могу дождаться, когда смогу продолжить наследие Эркюля», — прокомментировал Блюмель.
Сериал получит шесть эпизодов. В них расскажут три истории, придуманные Кристи. Продюсеры проекта обещают «интимное исследование Эркюля как мужчины и эпический портрет Британии между двумя войнами».
Съемки шоу пройдут летом преимущественно в Ливерпуле. Когда «Эркюль» выйдет на экраны, пока не сообщается. Кто, помимо Блюмеля, войдет в актерский состав, неясно.
Эркюль Пуаро был героем 33 романов Агаты Кристи, 54 рассказов и пьесы. Впервые он появился в 1920 году. Первые экранизации приключений Пуаро появились ее в 30-х. 1989 году на экраны вышел сериал «Пуаро Агаты Кристи» с Дэвидом Суше, он продолжался вплоть до 2014 года.
В 2017 году вышел фильм «Убийство в Восточном экспрессе», в котором Эркюля сыграл Кеннет Брана. Картина получила два продолжения: «Смерть на Ниле» и «Призраки Венеции». Кроме того, в 2018 году Джон Малкович сыграл Пуаро в трехсерийной экранизации романа «Убийства по алфавиту», снятой для Би-би-си и Amazon Prime.