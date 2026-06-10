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Adaptive Security выпустит курс по кибербезопасности с Конаном О’Брайеном

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: CBS Television Studios

Американская компания Adaptive Security, занимающаяся разработкой ИИ в сфере кибербезопасности, пригласила комика Конана О’Брайена сыграть главную роль в 15-серийном обучающем цикле для своих клиентов. Об этом пишет Variety.

Ролики посвящены различным киберугрозам, возникающим в эпоху искусственного интеллекта. Сериал был снят этой весной в Лос-Анджелесе, сценарии написали сотрудники продюсерской компании О’Брайена Team Coco и Adaptive Security. «Я объединился с Adaptive Security для того, чтобы выяснить, чем занимаются эти ребята. Оказывается, это довольно круто», — сказал комик в своем заявлении.

Недавно стало известно, что Конан О’Брайен в третий раз станет ведущим церемонии «Оскар». Она пройдет 14 марта 2027 года.

О’Брайен — известный американский комик, сценарист и телеведущий, известный благодаря своим вечерним ток-шоу, включая «Late Night with Conan O’Brien» (1993–2009), «The Tonight Show» (2009–2010) и «Conan» (2010–2021).
 

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