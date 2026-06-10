В поисковике «Яндекса» появилась игра с «пухососами»

«Яндекс» добавил в «Поиск» мини-игру, посвященную вирусному интернет-мему про «пухососов».
Так компания отреагировала на стремительно растущий интерес пользователей к загадочным роботам, которые якобы очищают улицы от тополиного пуха.
Игра автоматически запускается при поисковых запросах «пухососы» или «пух тополя». Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха.
По данным компании, первые запросы о пухососах появились 3 июня, которых было около 5000. Уже на следующий день их количество выросло почти в пять раз — до 23 тыс. Пользователи искали фотографии и видео необычных роботов, интересовались, существуют ли они на самом деле, а также вводили запросы вроде «пухосос купить», «пухосос — это ИИ или нет» и «где встретить пухососа в Москве».
Поводом для всплеска интереса стало вирусное видео, распространившееся в социальных сетях. В ролике были показаны футуристичные роботы, которые якобы убирают тополиный пух на улицах Москвы. Многие пользователи приняли видео за реальные кадры, но позже выяснилось, что ролик был создан с помощью нейросетей.