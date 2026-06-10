Осенью выйдет посмертная автобиография Рюити Сакамото

Издательство HarperVia анонсировало выход автобиографии японского композитора и музыканта Рюити Сакамото. Книга под названием «Music Sets You Free: A Memoir» («Музыка делает тебя свободным») поступит в продажу 22 сентября.
Издание станет первой полной автобиографией Сакамото, подготовленной при поддержке его семьи, наследников и менеджмента. Книга основана на двух ранее опубликованных в Японии мемуарах музыканта и переведена на английский язык Сэмом Беттом.
В автобиографии Сакамото рассказывает о своем творческом пути: от первых занятий музыкой и знакомства с фортепиано до мировой известности в составе культовой электронной группы Yellow Magic Orchestra и работы над знаменитыми саундтреками к кинофильмам.
Особое место в книге занимают размышления композитора о жизни, искусстве и смертности, написанные после многочисленных операций и лечения онкологических заболеваний. В издательстве HarperCollins называют книгу «искренним и вдохновляющим свидетельством силы искусства, музыки и человеческой жизни», а также последним подарком поклонникам от одного из величайших музыкантов современности.
Рюити Сакамото умер в 2023 году в возрасте 71 года. Он считается одним из главных новаторов в области электронной музыки и автором саундтреков к фильмам «Последний император», «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» и «Выживший».