В Москве открылся крупнейший флагманский бутик Oskelly

Новый бутик объединил моду, аксессуары, часы и предметы для дома, а также предложил расширенный набор персонализированных сервисов для клиентов. В компании отметили, что открытие связано с ростом бизнеса и увеличением спроса на офлайн-формат взаимодействия с брендом.