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В Москве открылся крупнейший флагманский бутик Oskelly

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Oskelly

Платформа для покупки и продажи люксовых товаров Oskelly открыла новый флагманский бутик в центре Москвы. Пространство площадью 424 квадратных метра расположилось в «Берлинском доме» и стало крупнейшей офлайн-площадкой бренда.

Новый бутик объединил моду, аксессуары, часы и предметы для дома, а также предложил расширенный набор персонализированных сервисов для клиентов. В компании отметили, что открытие связано с ростом бизнеса и увеличением спроса на офлайн-формат взаимодействия с брендом.

По словам соосновательницы Oskelly Заиры Келиговой, за последние годы платформа превратилась в полноценную экосистему с расширенным ассортиментом и новыми направлениями работы. Новый флагман позволит представить больше категорий товаров, увеличить выбор редких и коллекционных позиций, а также усилить индивидуальный подход к покупателям и продавцам.

Концепцию пространства разработала команда Oskelly совместно с архитектором и дизайнером Алексеем Белоконевым. Интерьер вдохновлен мировыми бутиками и выполнен в эстетике «тихой роскоши». В оформлении использованы натуральное дерево, белый и зеленый бархат, теплые природные оттенки и мозаичный пол.

Бутик разделен на несколько тематических зон, посвященных одежде, обуви, аксессуарам и часам. Отдельное пространство занимает VIP-зона с эксклюзивным ассортиментом и персональным сопровождением клиентов.

В новом флагмане представлены актуальные коллекции мировых брендов, редкие коллекционные лоты, премиальные часы, high-end аксессуары и товары для дома. Часть ассортимента доступна исключительно в новом пространстве.

Среди наиболее заметных позиций — последние работы Матье Блази для Chanel, а также другие редкие предметы, которые ранее были доступны только ограниченному кругу покупателей.

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