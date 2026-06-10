Сидни Суини брала уроки танца на пилоне ради сцены в «Эйфории», которую вырезали из сериала

По словам актрисы, ради съемок ей пришлось пройти специальные тренировки по танцу на пилоне, но в итоге эпизод был вырезан на этапе монтажа. По сюжету ее героиня Кэсси вместе с Мэдди пошли в стрип-клуб. Там Кэсси вдохновилась выступлениями танцовщиц, напилась и сама вышла на сцену, чтобы исполнить танец на пилоне.