«Аэрофлот» предложит локальные блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска, Казани

Пассажиры бизнес-класса «Аэрофлота» смогут попробовать локальные российские блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска и Казани.
Гастрономический проект приурочен ко Дню России. Он продлится с 12 июня по 12 июля.
Цель проекта — познакомить клиентов компании с кулинарными традициями разных регионов страны. «Ожидается, что блюда локальной кухни России на борту не просто расширят гастрономический кругозор пассажиров, но и вдохновят на новые путешествия по стране», — рассказали в компании.
Путешественникам предложат десерты и выпечку:
- на рейсах из Красноярска — грильяж из кедровых орехов в гастрономических традициях Сибири;
- на рейсах из Перми — пирожок посикунчик, одну из самых узнаваемых кулинарных достопримечательностей Пермского края;
- на рейсах из Екатеринбурга — шаньгу с картофелем, традиционную уральскую выпечку;
- на рейсах из Якутска — десерт керчэх с натуральными ягодами и взбитыми сливками, а также пирожок «Сандалы» с брусникой из лесов Якутии;
- на рейсах из Казани — чак-чак, самый известный десерт татарской национальной кухни.
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© Фото: «Аэрофлот»
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© Фото: «Аэрофлот»
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© Фото: «Аэрофлот»
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© Фото: «Аэрофлот»
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© Фото: «Аэрофлот»
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© Фото: «Аэрофлот»
«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания и одна из старейших авиакомпаний мира. Она работает более 100 лет и выступает одним из наиболее узнаваемых российских брендов.