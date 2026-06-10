Звезда «Теории большого взрыва» рассказал, каким мог быть сериал в первой версии

По словам Лорри, возможность полностью переснять пилот стала настоящим чудом для телевизионной индустрии. Именно после этого создатели сделали акцент не на сюжете, а на взаимоотношениях героев, что в итоге и принесло сериалу огромный успех. «Теория большого взрыва» выходила с 2007 по 2019 год и стала одним из самых популярных ситкомов в истории телевидения.