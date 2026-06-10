Бывший Супермен Дин Кейн раскритиковал новую Супергерл и поругался с фанатами

«Конечно, мне страшно. Конечно, я хочу, чтобы людям понравились и я, и фильм. Но в конечном итоге это не в моей власти», — сказала актриса. По словам Олкок, опыт работы над сериалом «Дом дракона» помог ей понять, насколько часто в интернете обсуждают внешность женщин.