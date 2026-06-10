Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Пикник Афиши
Новости
Кино
Город
Еда
Культура
Красота
Музыка
Общество
Игры
Интернет
Тесты
AFISHA.RU
Сидни Суини брала уроки танца на пилоне ради сцены в «Эйфории», которую вырезали из сериала
«Аэрофлот» предложит локальные блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска, Казани
Звезда «Теории большого взрыва» рассказал, каким мог быть сериал в первой версии
В парках Москвы стартовал проект «Парковый хор»
В Москве открылся крупнейший флагманский бутик Oskelly
Осенью выйдет посмертная автобиография Рюити Сакамото
«Купер» впервые доставит еду прямо к сцене на Пикнике Афиши
В поисковике «Яндекса» появилась игра с «пухососами»
Adaptive Security выпустит курс по кибербезопасности с Конаном О’Брайеном
Милли Бобби Браун готовится к свадьбе в новом трейлере «Энолы Холмс-3»
Звезда «Убивая Еву» Эдвард Блюмель исполнит роль Эркюля Пуаро в новом сериале о детективе
СМИ: Николас Галицин сыграет первого мужчину-супермодель Хойта Ричардса в фильме Гаса Ван Сэнта
Тони Коллетт снимется в триллере Джозефа Гордона-Левитта об искусственном интеллекте
Netflix продлил сериал «Хороших девочек не убивают» на третий сезон. Он будет последним
СМИ: на матчи чемпионата мира по футболу не продали почти 180 тысяч билетов
В России запретили фильмы «Назови меня своим именем», «Убей своих любимых» и «С любовью, Саймон»
Вышел тизер триллера «Во чреве кита» с Остином Абрамсом и Джошем Бролином
Спилберг неожиданно пришел на паб-квиз в Лондоне и провел часть викторины о своих фильмах
Идрис Эльба рассказал, почему отказался от роли Джеймса Бонда
На Beat Film Festival покажут фильм «Почему она выбрала футбол» о женском футболе в Дагестане
Вышел тизер-трейлер криминальной комедии «Суета» о друзьях из Пятигорска
Сын Роба Райнера требует наследство в 1,5 млн долларов, чтобы оплатить защиту в деле об убийстве
«Обсессия» стала самым кассовым фильмом, приобретенным на кинофестивале
Брэд Питт на первых кадрах «Сердца зверя» Дэвида Эйера
GTA 6 против Barbie Rewind: в игровой индустрии появился свой «Барбигеймер»
Prime Video показал трейлер приквела «Блондинки в законе»
Джастин Бибер представил свою линейку аудиоустройств Skylrk
Минцифры и Роскомнадзор попросили снять ограничения с Roblox
Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
Афиша Daily
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:47
1 мин на чтение
В возрасте 84 лет умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина.
Новость дополняется.
Главные новости и события — в нашем
телеграм-канале
Расскажите друзьям
Люди:
Людмила Чурсина