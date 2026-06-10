Звезда «Фермы Кларксона» и бывший ведущий «Top Gear» Джереми Кларксон помог запустить онлайн-маркетплейс Only Farmers. Об этом сообщает The Independent.
Несмотря на название, отсылающее к OnlyFans, сервис не связан с контентом для взрослых. На платформе пользователи могут бронировать отдых на британских фермах, экскурсии, мастер-классы, семейные, частные и гастрономические мероприятия.
Создатели описывают Only Farmers как площадку, где гости со всего мира смогут «открыть для себя британскую сельскую местность» и бронировать получение впечатлений напрямую у фермеров. Для владельцев хозяйств сервис предлагает инструменты для приема заявок, настройки объявлений, цен и правил бронирования, а также управления платежами и сообщениями.
«В сельской местности есть впечатления, о существовании которых вы даже не подозревали», — говорится в цитате Кларксона на сайте платформы. Звезда «Фермы Кларксона» Калеб Купер также поддержал проект: «Это настоящие фермы. Настоящие люди. Настоящая сельская местность».
Запуск Only Farmers совпал с премьерой пятого сезона «Фермы Кларксона» — шоу Prime Video, в котором телеведущий управляет фермой площадью 1000 акров в Котсуолдсе. Кларксон развил ее в хозяйство Diddly Squat, открыл паб The Farmer’s Dog и фермерский магазин, которым занимается его партнерша Лиза Хоган.