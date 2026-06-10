На ютуб-канале Sony Pictures Entertainment опубликовали тизер-трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжения «Социальной сети». Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 9 октября.
Ленту поставил режиссер Аарон Соркин по собственному сценарию. В актерский состав вошли Майки Мэдисон («Анора»), Джереми Аллен Уайт, Вунми Мосаку, Бетти Гилпин, Билли Магнуссен, Билл Берр и Джереми Стронг.
Продюсерами проекта выступили Тодд Блэк, Питер Райс, Соркин и Стюарт Бессер. Исполнительными продюсерами стали Лорен Ломан, Роджер МакНами, Эллен Голдсмит-Вейн, Бродерик Джонсон и Эндрю А.Косов.
Фильм расскажет, как молодой инженер Facebook* обратился за помощью к репортеру Wall Street Journal, чтобы раскрыть самые сокровенные секреты соцсети. В основу ленты легли статьи «The Facebook Files» Джеффа Горовица 2021 года. Они раскрыли внутренние механизмы работы соцсети и указали на причиняемый ею вред.
«Социальная сеть» вышла на экраны в 2010 году, фильм снял режиссер Дэвид Финчер по сценарию Соркина, основанном на романе Бена Мезрича «Миллионеры поневоле». Картина собрала в мировом прокате 226 млн долларов. Ее номинировали на восемь премий «Оскар», лента получила три.
Соркин выражал заинтересованность в продолжении истории, но не мог найти нужный ракурс. После штурма Капитолия в январе 2020 года сценарист заявил, что хотел бы рассказать о роли Facebook* в политических событиях.
Тем не менее Соркин, как отмечали источники, не намерен сосредотачиваться только на событиях 2020 года. Он хочет показать влияние соцсетей на подростков и детей, а также связь их и уровня насилия как в США, так и за их пределами.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.