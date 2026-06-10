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Гленн Клоуз и Ридли Скотт получат почетные премии «Оскар»

Афиша Daily
Фото: glennclose

Американская актриса Гленн Клоуз, известная по фильмам «Жена» и «101 далматинец», получит почетную премию «Оскар». Такой же чести удостоится режиссер «Гладиатора» и «Чужого» Ридли Скотт, cообщил Variety.

Статуэтки кинематографистам вручат на 17-й церемонии Governors Awards, которая пройдет 15 ноября в отеле Ovation Hollywood. Аналогичную награду получит также аниматор Disney Флойд Норман.

Клоуз ранее восемь раз становилась номинанткой на «Оскар» в актерских номинациях, но так и не выиграла ни разу. Скотт также неоднократно претендовал на награду (трижды за режиссуру и один раз за продюсирование лучшего фильма), но не вошел в число лауреатов.

Американская киноакадемия отметила, что Клоуз «благодаря своему беспрецедентному эмоциональному диапазону воплотила в жизнь одних из самых сложных персонажей в кинематографе». Скотт же, по словам организации, — «настоящий визионер, чье многолетнее наследие оказало неизмеримое влияние на мировой кинематограф и культуру».

Нормана же, в свою очередь, назвали «легендарным аниматором, который за свою замечательную карьеру преодолел множество барьеров и вдохновил целые поколения художников». Он был первым афроамериканцем на позиции аниматора Disney и работал над мультфильмами «Спящая красавица», «101 далматинец», «Книга джунглей», «Горбун из Нотр-Дама», «Мулан», «Динозавр», «Корпорация монстров».

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