2ГИС запустил «Зеленую волну» — функцию подбора в навигаторе оптимальной скорости, которая позволит проехать дистанцию без остановок на светофорах. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.
Сервис советует скорость исходя из разрешенной на конкретных участках дороги. Чаще всего она — 45-60 км/ч. Система анализирует работу светофоров и помогает сделать движение по маршруту более плавным.
«Зеленая волна» стала развитием функции таймеров сигналов светофоров, которую внедрили в 2025 году. Она позволяла водителям увидеть обратный отчет до смены сигнала.
«Как когда‑то пробки поменяли представление о навигации, так теперь „Зеленая волна“ добавляет карте живой ритм: навигатор мягко подсказывает темп, и ты пересекаешь перекресток за перекрестком без остановок — это настоящая магия!» — поделился руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов.
Чтобы опробовать новый сервис, нужно построить автомобильный маршрут в карте 2ГИС, держаться в диапазоне рекомендуемой скорости (ее можно увидеть в панели «Зеленая волна») и следить за изменениями показателей.
«Если дорожная обстановка потребует, например, снизить скорость и выйти из этого диапазона — „волна“ автоматически отключится и вернется, когда авто снова войдет в коридор», — пояснили представители 2ГИС.
Воспользоваться функцией можно в Москве и Новосибирске на устройствах iOS и Android. В будущем планируется внедрение новинки на мультимедиа-экранах с Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, география «Зеленой волны» расширится, когда к технологии подключат светофоры других городов.