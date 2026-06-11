Воспользоваться функцией можно в Москве и Новосибирске на устройствах iOS и Android. В будущем планируется внедрение новинки на мультимедиа-экранах с Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, география «Зеленой волны» расширится, когда к технологии подключат светофоры других городов.