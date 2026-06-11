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Би-би-си отменила рождественский спецвыпуск «Доктора Кто»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: BBC Studios

Би-би-си объявила о важных изменениях в будущем культового сериала «Доктор Кто». Компания подтвердила, что в этом году права на производство новых сезонов проекта будут выставлены на конкурсный тендер в рамках подготовки следующего этапа развития франшизы.

В официальном заявлении отмечается, что «Доктор Кто» остается одним из ключевых проектов Би-би-си, а проведение тендера позволит обеспечить дальнейшее развитие сериала и его долгосрочное будущее.

Также стало известно, что Би-би-си, шоураннер Расселл Т.Дэвис и продюсерская компания Bad Wolf совместно приняли решение отказаться от ранее анонсированного рождественского спецвыпуска. По словам представителей проекта, решение далось непросто, поскольку многие поклонники ожидали праздничный эпизод.

Создатели объяснили, что вместо разового специального выпуска предпочли сосредоточить ресурсы на подготовке будущих сезонов. В компании подчеркнули, что такой шаг позволит вернуть сериал на экраны в более масштабном формате и обеспечить его успешное развитие на долгие годы вперед.

При этом работа над анимационным сериалом по мотивам «Доктора Кто» для детского телеканала CBeebies продолжается. Проект находится в активной стадии производства.

Би-би-си также подтвердила, что сохраняет за собой все права на интеллектуальную собственность франшизы. Подразделение Би-би-си Studios продолжит заниматься международной дистрибуцией сериала, лицензированием, выпуском сопутствующей продукции, а также развитием цифровых и интерактивных проектов, связанных с «Доктором Кто».

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