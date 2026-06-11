Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб ведут переговоры о возвращении в «Мачо и ботана»

Студия Sony Pictures начала работу над новым фильмом франшизы «Мачо и ботан». По данным Deadline, к своим ролям могут вернуться Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб.
Режиссером картины выступит Родни Ротман, который также написал сценарий вместе с Джоной Хиллом и Меган Маллой. Продюсерами проекта вновь станут Фил Лорд и Крис Миллер, работавшие над двумя предыдущими фильмами серии, а также Нил Мориц.
Первые две части франшизы, вышедшие в 2012 и 2014 годах, были основаны на одноименном телесериале конца 1980-х. В центре сюжета находились полицейские Шмидт и Дженко, которые под прикрытием расследовали преступления сначала в школе, а затем в колледже. Обе картины стали коммерчески успешными и собрали более 500 млн долларов в мировом прокате.
После выхода второй части Ченнинг Татум сомневался в необходимости продолжения. Тогда актер отмечал, что история логично развивалась от школы к колледжу, а дальнейшее развитие сюжета казалось ему менее очевидным.
Он также шутил, что главный комедийный прием франшизы — делать каждую новую часть масштабнее предыдущей — может перестать работать в третий раз. Ранее Татум также рассказывал о нереализованном кроссовере «Мачо и ботана» и «Людей в черном». По словам актера, сценарий этого проекта до сих пор остается одним из лучших, которые ему доводилось читать.