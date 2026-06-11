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ФИДЭ приостановила членство Федерации шахмат России

Афиша Daily
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Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) временно остановил членство Федерации шахмат России (ФШР). Об этом говорится на сайте международной организации.

Решение не касается отдельных игроков. Российские шахматисты смогут и дальше участвовать в международных турнирах на условиях организации.

В ФИДЕ заявили, что ФШР не выполнила в установленный срок требования Спортивного арбитражного суда (CAS). Он обязал ФШР прекратить деятельность на присоединенных Россией территориях Украины — в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Как отмечает «Коммерсант», срок исполнения решения истек 9 июня.

В Федерации шахмат России ранее заявляли, что не собираются прекращать работу в этих регионах. Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев говорил, что организация должна действовать в соответствии с уставом ФИДЕ, но «не имеет права» нарушать Конституцию РФ.

Конфликт ФШР и ФИДЕ продолжается с 2024 года. Тогда международная федерация уже лишала российскую организацию членства на два года из-за жалобы Украинской шахматной федерации, но позже заменила отстранение штрафом в 45 тыс. евро. Украина оспорила это решение в CAS, который счел денежное наказание недостаточным.

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