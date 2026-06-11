Onitsuka Tiger отделяется от Asics

Решение связано с тем, что бренд становится все популярнее на мировом рынке. В первом квартале 2026 года чистые продажи Onitsuka Tiger выросли на 33,8% — до 37,8 млрд иен (примерно 240 млн долларов). В 2025 году продажи подскочили на 43%, до 136,5 млрд иен (примерно 850 млн долларов) — сказался высокий спрос на обувь в европейских магазинах, поток туристов в Японию и слабая иена.