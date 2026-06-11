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Симуляция предсказала возможного победителя ЧМ-2026

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Johannes Hübner/Unsplash

Сборная Аргентины — наиболее вероятный победитель чемпионата мира по футболу. К такому выводу пришла симуляция, созданная профессором Редингского университета, экономистом Джеймсом Ридом.

Он смоделировал каждый матч турнира 10 тыс. раз, чтобы рассчитать вероятности для каждой команды. Модель оценила шансы Аргентины выиграть трофей в 24%. Следом идут Испания с 13% и Франция с 12%.

Португалия и Англия делят четвертое место: у каждой по 9% шансов выиграть финал. У Колумбии и Бразилии по 5%, у Нидерландов и Бельгии по 3%.

«Аргентина оказалась на первом месте, но больше всего в этой симуляции бросается в глаза, насколько плотная борьба идет наверху. Франция и Испания в модели практически неотличимы друг от друга, и Англия тоже совсем недалеко», — отметил Рид.

По словам профессора, модель не просто ранжирует команды, а отдельно оценивает их атакующую и оборонительную силу. Например, у Германии показатели защиты оказались заметно слабее, чем в предыдущих циклах, а Португалия получила один из самых высоких атакующих рейтингов среди всех участников.

Для расчетов модель использовала данные обо всех международных матчах с января 2023 года. Она учитывала разное количество игр у сборных, фактор домашнего поля, ожидаемые голы, правила группового этапа, дополнительное время и серии пенальти.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. С 11 июня по 19 июля 48 команд проведут 104 матча на 16 стадионах.

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