«Пари Фест» объявил вторую волну участников фестиваля в Нижнем Новгороде

Организаторы музыкально-спортивного фестиваля «Пари Фест» объявили вторую волну артистов. Они выступят 1 августа на Стрелке в Нижнем Новгороде.
К ранее объявленным участникам присоединились Boulevard Depo, Полка, passmurny, Dimma Urih, Недры, The Dawless, Isentie Live, Monoplay, Diuragga и Karl Chix. Организаторы обещают более 100 артистов в итоговой программе.
Ранее были анонсированы выступления Big Baby Tape, ATL, Мартина, Тоси Чайкиной, Bad Balance, Кассеты, Boris Redwall, Izhevski, Tesla by Nikita Zabelin, nttrl, Agraba, Горного, ParaStereo, Kazak, Rich Rudeboyz и Chensky. Имя одного из хедлайнеров пока держится в секрете.
Музыкальная программа «Пари Феста» развернется сразу на трех сценах. Главная сцена «Пари Фест х ОТП Банк» примет хедлайнеров мероприятия. Электронная сцена «Стрелка х Билайн» будет посвящена лайв-проектам и представителям российской электронной сцены. Новая площадка «Резонанс х Дзен» станет пространством для мультимедийных перформансов, аудиовизуальных шоу и специальных коллабораций.
После завершения основной программы гостей ждет ночное продолжение фестиваля — System 108 x Пари Рейв (18+), которое пройдет в пространстве «Цех». В программе заявлены выступления Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry и Mashkov. Организаторы также пообещали объявить имя еще одного специального гостя позднее.