РЖД планируют запустить туристические поезда в Китай

Колесников не уточнил, когда планируется запустить турпоезда в Китай и по какому маршруту они будут ходить. Регулярное ж/д сообщение между Москвой и Пекином прервалось в феврале 2020 года из-за пандемии. В феврале нынешнего года РЖД запустили поезд из Иркутска в Китай.

