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РЖД планируют запустить туристические поезда в Китай

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

РЖД прорабатывают запуск туристических поездов в Китай. Об этом замглавы компании Иван Колесников сообщил на форуме «Путешествуй!».

«В проработке туристические поезда в Китай. Рассчитываем, что это предложение будет нами проработано уже в следующем году», — сообщил он.

Колесников отметил, что сейчас РЖД предлагают 120 туристических поездов, из которых 78 — дальнего следования. Среди зарубежных направлений турпоездов — Беларусь, КНДР и Абхазия. К началу 2028 года планируется увеличить количество таких поездов до 131, а дальнего следования — до 87.

В РЖД отметили, что в туристических поездах есть спальные вагоны с душем и развлекательной системой, вагоны-рестораны, вагоны-лектории, вагоны-бары с караоке, СПА и другие.

Колесников не уточнил, когда планируется запустить турпоезда в Китай и по какому маршруту они будут ходить. Регулярное ж/д сообщение между Москвой и Пекином прервалось в феврале 2020 года из-за пандемии. В феврале нынешнего года РЖД запустили поезд из Иркутска в Китай.
 

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