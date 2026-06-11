РЖД планируют запустить туристические поезда в Китай

РЖД прорабатывают запуск туристических поездов в Китай. Об этом замглавы компании Иван Колесников сообщил на форуме «Путешествуй!».
«В проработке туристические поезда в Китай. Рассчитываем, что это предложение будет нами проработано уже в следующем году», — сообщил он.
Колесников отметил, что сейчас РЖД предлагают 120 туристических поездов, из которых 78 — дальнего следования. Среди зарубежных направлений турпоездов — Беларусь, КНДР и Абхазия. К началу 2028 года планируется увеличить количество таких поездов до 131, а дальнего следования — до 87.
В РЖД отметили, что в туристических поездах есть спальные вагоны с душем и развлекательной системой, вагоны-рестораны, вагоны-лектории, вагоны-бары с караоке, СПА и другие.
Колесников не уточнил, когда планируется запустить турпоезда в Китай и по какому маршруту они будут ходить. Регулярное ж/д сообщение между Москвой и Пекином прервалось в феврале 2020 года из-за пандемии. В феврале нынешнего года РЖД запустили поезд из Иркутска в Китай.