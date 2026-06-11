«Чемпионат» и Looky запустили ИИ-примерку формы 30 сборных к чемпионату мира-2026

Спортивный портал «Чемпионат» и соцсеть Looky создали проект «Дресс-код чемпионов» — виртуальную примерку футбольной формы.
Доступны образы 30 стран — участниц чемпионата мира, среди которых Аргентина, Испания, Франция, Бразилия, Япония и Англия. Чтобы примерить экипировку любимой команды, нужно загрузить фото в приложение Looky и выбрать сборную. Результат сохраняется в виде карточки.
«Для болельщика форма всегда была чем‑то большим, чем просто спортивная экипировка, — это способ заявить о своей команде, истории и эмоциях, с которыми ты выходишь на трибуну или к экрану. Вместе с Looky мы перенесли это ощущение в цифровую среду. <…> По сути, это новый фан-ритуал перед большим турниром, который помогает почувствовать атмосферу чемпионата еще до стартового свистка», — рассказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.
Проект также выйдет в офлайн на Пикнике Афиши в Москве. В специальной зоне «Чемпионата» установят ИИ-панели, благодаря которым можно будет примерить форму.