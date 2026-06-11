Артисты театров озвучили детские сказки народов России

«Сбер», «Золотая маска» и музыкальный сервис «Звук» запустили проект «Сказки большой страны». Для него артисты театров из разных регионов озвучили детские сказки народов России. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.
Проект приурочили ко Дню России, который отмечают 12 июня. Аудиосказки доступны эксклюзивно в «Звуке».
В записи поучаствовали президент «Золотой маски» Владимир Машков и артисты театров — участников 32-го сезона фестиваля. Среди них Виталий Егоров из Театра Олега Табакова, Дарья Белоусова из «Современника», Эльвира Гилемханова из Татарского государственного академического театра кукол «Экият», Владислав Тимонин из Театра кукол Карелии и Чулпан Раянова из Уфимского государственного татарского театра «Нур».
«Наша задача – не только подарить детям радость встречи с волшебным миром сказок, но и показать многообразие культур, которые составляют уникальную палитру России. Театр всегда был хранителем традиций и всегда отражал действительность. Театр выстраивает диалог между поколениями», — отметил Машков.
По словам директора по контенту «Звука» Кати Кляйн, аудиосказки познакомят с фольклором, традициями и культурой разных народов. «Для нас важно, чтобы такой контент был доступен в удобном аудиоформате и помогал родителям выбирать для детей полезные и интересные истории», — сказала она.