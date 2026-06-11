Стивен Спилберг хотел снять фильм про Джеймса Бонда, но ему отказали

Американский режиссер Стивен Спилберг рассказал в подкасте «The Rest Is Entertainment», что в 70-х очень хотел снять фильм про Джеймса Бонда. Кинематографист обращался к продюсерам франшизы, но те отказали ему.
Спилберг признался, что сожалеет, что его не пригласили поработать над одной из частей серии. Кинематографист сам связался с продюсером Кабби Брокколи и сказал: «Если вам нужен режиссер, я бы хотел им стать». В ответ Спилберг получил отказ.
Спустя несколько лет Брокколи связался с режиссером и попросил права на использование «пяти нот» из фильма «Близкие контакты третьей степени». Спилберг предложил в обмен дать ему поставить киноленту о Бонде — и снова получил отказ.
«Они последовательно разворачивали меня. Он [Брокколи] никогда не объяснял мне, почему не позволил мне войти в семью Бонда. Но когда я рассказал эту историю Джорджу Лукасу в 1977 году во время поездки на Гавайи, где мы готовились к релизу фильма „Звездные войны: Новая надежда“, Джордж сказал: „У меня есть кое‑что лучше Бонда. Называется ‚Индиана Смит‘“», — рассказал Спилберг.
Проект «Индиана Смит» впоследствии превратился во франшизу «Индиана Джонс», одну из знаковых для Спилберга. По словам режиссера, он получил работу постановщика первой картины после того самого разговора с Лукасом.
Спилберг добавил, что если ему предложат снять фильм о Бонде сейчас, он ответит: «Вы не можете себе этого позволить».