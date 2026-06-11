Джош Хатчерсон злился из‑за славы, которую ему принесли «Голодные игры»

«Я из маленького городка в Кентукки. Я начал сниматься в кино еще ребенком, потому что мне нравилась идея снимать фильмы. Слава никогда не входила в мои планы — а потом меня так резко втянули в этот мир. Это было очень тяжело», — отметил он.