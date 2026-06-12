Илон Маск стал первым триллионером в мире после IPO SpaceX

При этом, как отмечает The Washington Post, предприниматель стал триллионером только «на бумаге». При оценке состояния Маска учитывались опционы и акции, которые он может получить в будущем, если компания достигнет крайне амбициозных целей — например, создаст поселение людей на Марсе и запустит дата-центры в космосе. Без учета этих бумаг Маск пока немного не дотягивает до отметки в 1 трлн долларов, отмечает WP.