Умер художник Дэвид Хокни

После выхода iPad в 2010 году Хокни одним из первых среди признанных мастеров начал использовать планшет как полноценный инструмент для создания искусства. Он рисовал на iPad пейзажи, натюрморты и портреты, а затем выставлял цифровые работы в крупнейших музеях мира наравне с традиционной живописью.