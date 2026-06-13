Мэтт Деймон хочет вернуться к роли Джейсона Борна

Мэтт Деймон заявил, что по-прежнему заинтересован в возвращении к франшизе о Джейсоне Борне и надеется, что история героя получит продолжение.
По словам актера, создатели серии продолжают искать подходящую идею для нового фильма. Деймон отметил, что команда, работавшая над предыдущими картинами, с теплотой относится к проекту и регулярно обсуждает возможность его развития.
Актер впервые появился в образе Борна в фильме «Идентификация Борна» 2002 года. Картина стала коммерческим успехом и положила начало целой серии фильмов. Позже вышли «Превосходство Борна» и «Ультиматум Борна», закрепившие популярность франшизы.
В 2012 году главным героем спин-оффа «Эволюция Борна» стал персонаж Джереми Реннера, но спустя четыре года Деймон вновь вернулся к своей роли в фильме «Джейсон Борн».
Разговоры о новом фильме франшизы ведутся уже несколько лет. В 2023 году появились сообщения, что режиссером проекта может стать Эдвард Бергер, снявший военную драму «На Западном фронте без перемен». Позднее Деймон подтвердил, что с удовольствием вновь сыграл бы знаменитого агента.