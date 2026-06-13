Создатели Pokémon Go рассказали, что использовали данные игроков для обучения военных ИИ-систем

Компания Niantic сообщила, что данные, собранные пользователями мобильной игры Pokémon Go, ранее использовались для обучения систем компьютерного зрения, которые впоследствии нашли применение в военных беспилотниках и автономных роботах.
Pokémon Go вышла в 2016 году и предлагала игрокам исследовать реальные локации для поиска покемонов. В 2020 году в игре появилась функция AR-сканирования, позволяющая получать внутриигровые награды за создание трехмерных моделей зданий и объектов с помощью камеры смартфона.
Как выяснилось, собранные в рамках этой программы данные легли в основу технологии визуального позиционирования компании Niantic. Используя более 30 млрд изображений, система создала детализированные трехмерные карты местности, которые позволяют роботам и другим автономным устройствам ориентироваться в пространстве даже при отсутствии GPS-сигнала.
По данным СМИ, эти разработки впоследствии заинтересовали оборонные подрядчики США. В частности, в конце 2025 года подразделение Niantic Spatial объявило о сотрудничестве с компанией Vantor (ранее известной как Maxar Intelligence), работающей в сфере обороны и разведки.
После появления этой информации в сети разгорелась дискуссия. Некоторые пользователи заявили, что давно подозревали подобное использование данных.
«Я удалил приложение, как только оно попросило меня отсканировать здание, чтобы получить вознаграждение. Нет никаких причин, по которым вам нужно физически сканировать здание, если только им не нужны 3D-данные, визуальные данные или карта этого здания, что кажется отвратительным и неестественным», — написал один из пользователей Reddit.
«Честно говоря, это гениально, как они это провернули. Создать вирусную игру, чтобы заставить людей сканировать каждый сантиметр окружающего мира. Вы пропустили какое-то место за зданием? Поместите туда редкого покемона. Теперь за несколько минут вы получите около 50 снимков этой области», — добавил другой пользователь. «Мой начальник играл в Pokémon Go в перерывах. Мы работали посреди военной базы», — сказал третий.
На фоне критики представители Niantic подчеркнули, что в настоящее время данные игроков Pokémon Go больше не передаются Niantic Spatial. Компания пояснила, что после перехода игры под управление Scopely обмен информацией был прекращен, а участие в программе AR-сканирования всегда оставалось добровольным и регулировалось пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности.